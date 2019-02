CALCIOMERCATO JUVENTUS EVRA / A poche ore dalla chiusura del calciomercato di gennaio spunta all'improvviso una clamorosa indiscrezione riguardante la Juventus. A riportarla è 'Rai Sport', che parla di una suggestione Patrice Evra, ex bianconero classe '81 svincolato dallo scorso luglio dopo l'avventura al WestHam.

In collegamento con gli studi di 'Calcio e mercato', il giornalista Timossi racconta: "All'arrivo di Caceres la notizia che circolava è che la Juventus non si sarebbe fermata e avrebbe cercato un altro difensore d'esperienza svincolato. Evra ha 37 anni, avrebbe il desiderio di tornare, ma a quanto ci risulta la Juve continua a ripetere che il mercato è ormai chiuso. La volontà probabilmente è più del giocatore.

Mai dire mai, ma dovrebbe essere un'operazione veramente a sorpresa".

Poco dopo, intervenuto telefonicamente, è l'agente Federico Pastorello a fare chiarezza sul possibile ritorno di Evra alla Juventus: "Credo sia fantamercato, credo che la Juve ammesso e non concesso che possa aver bisogno di un difensore, non credo possa aver bisogno di un calciatore come Patrice. Non tanto per il suo valore, visto che fisicamente è ancora integro, ma più per una questione tattica. Tutti sanno che è un terzino sinistro, non credo che oggi per come gioca la Juventus possa far comodo nel ruolo di centrale. Sono convinto che avrebbe molto piacere di questa cosa anche se non ne abbiamo parlato e non abbiamo avuto alcun tipo di contatto con la Juventus. Non ne abbiamo proprio parlato, avessero cercato un terzino sinistro allora si sarebbe potuta immaginare una cosa di questo tipo, ma il ruolo è completamente diverso. Poi certo, dovesse essere chiamato dalla Juventus sono sicuro che non ci sarebbero problemi. Però penso sia proprio fantacalcio".

