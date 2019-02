CALCIOMERCATO INTER CONTE MAROTTA / Antonio Conte è sempre più vicino alla panchina dell'Inter.

Ne è sicuro il giornalista del 'Corriere della Sera' Giampiero, che nel corso di 'Calcio e Mercato' in onda su 'Rai Sport' ha annunciato: "Credo che Conte sia molto vicino all'Inter. Non parlo di questa stagione, ma della prossima. Credo sia molto vicino e ci siano pochi dubbi sulla strategia di mercato di: non giovani, ma giocatori esperti che abbiano già vinto e sappiano portare esperienza. L'obiettivo dell'Inter sarà quello di colmare da subito il gap con le big e in particolare la".