SERIE B LECCE ASCOLI SCAVONE / AGGIORNAMENTO ORE 21.50 - UFFICIALE: la gara è stata rinviata a data da destinarsi. Difficile per i calciatori giocare dopo lo shock di stasera. Entrambe le società d'accordo sul rinvio ad una data successiva.

Sulle condizioni di Scavone nel frattempo filtrerebbe un cauto ottimismo secondo 'Rai Sport'.

ORE 21.40 - Comunicazione ufficiale del Lecce su Twitter: "Partita momentaneamente sospesa in seguito all’infortunio subito da Manuel Scavone, trasportato in ospedale per accertamenti dopo aver perso conoscenza in un contrasto aereo, soccorso dallo staff medico in campo, ha subito ripreso i sensi".

ORE 21.30 - È durato solo 31 secondi l'anticipo della 22esima giornata di Serie B tra Lecce ed Ascoli. Manuel Scavone è infatti caduto a terra privo di sensi in seguito a un contrasto aereo con Beretta: immediato l'ingresso dell'ambulanza, che ha trasportato d'urgenza il centrocampista all'ospedale di Lecce per ulteriori accertamenti. Match al momento sospeso, anche se il giocatore sarebbe cosciente.

