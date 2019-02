CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI CONTE MORATTI/ L'Inter non sta vivendo il miglior momento della sua stagione. La squadra allenata da Luciano Spalletti, dopo l'eliminazione nella fase a gironi di Champions League, ha visto svanire anche l'obiettivo Coppa Italia e il tecnico di Certaldo ora sembra in forte discussione.

In merito alla situazione in panchina ha parlato anche Massimo, ex presidente dei nerazzurri, ai microfoni di 'RaiSport': "In questo momento è molto difficile trovare alternative valide, non vedo perchè debba essere cambiato". Per le ultime notizie sul calciomercato Inter---> clicca qui!

Su Conte e il suo passato alla Juventus: "E' un ottimo allenatore, così come Simeone. Ma anche Spalletti era bravo, l'importante è che si comportino bene quando lavorano all'Inter".

