CALCIOMERCATO MILAN CENTROCAMPO PAQUETA / Il calciomercato invernale si è chiuso solo poche ore fa ma la testa è già rivolta a giugno. Il Milan è stata certamente tra le società più attive a gennaio, inserendo in rosa due titolari come Piatek e Paquetà e spendendo ben 70 milioni di euro. In estate i rossoneri saranno chiamati ad investire con forza, soprattutto a centrocampo. La mediana, infatti, potrebbe subire diversi cambiamenti e ad oggi l'unico certo del posto in un ipotetico undici titolare 2019/2020 sembra essere il solo brasiliano, arrivato dal Flamengo. Bakayoko sogna di rimanere al Milan ma il suo futuro resta tutto da scrivere. Senza ChampionsLeague potrebbe essere complicato sborsare i 30/35 milioni di euro richiesti dal Chelsea per il riscatto.

Se l'ex Monaco dovesse continuare così non è escluso però che i rossoneri non decidano di riscattarlo a prescindere dalla qualificazione in Champions.

In questo caso a farne le spese sarebbero, che ha mercato in Premier League, e, che continua a piacere in Germania. Sono dunque tanti i punti interrogativi al momento, la certezza però riguarda. I due italiani andranno in scadenza a giugno così come(l'ex Parma nutre ancora una picolissima speranza di rinnovo). Salvo clamorosi cambiamenti in rosa ci saranno anchema per quest'ultimo ci sarà da attendere.

Calciomercato Milan, da Tonali a Milinkovic Savic: doppio sogno rossonero

In attesa di capire cosa ne sarà di Kessie, Calhanoglu e Bakayoko, saranno almeno due i volti nuovi la prossima estate. L'arrivo di un regista pare scontato e il sogno porta il nome di Tonali ma ci sarà da battagliare parecchio. Non tramonta nemmeno l'idea Sensi e Diawara. Oltre al playmaker ci sarà spazio per una mezzala di inserimento, anche in questo caso si guarda in grande e i profili che stuzzicano più la fantasia del tifoso sono quelli di Milinkovic-Savic e Pellegrini. Le alternative, a prezzi più abbordabili, sono Duncan, Veretout e Baselli.

