Independiente, intrigo Cueva: Renzo Rodriguez può liberarsi

INDEPENDIENTE CUEVA RENZO RODRIGUEZ / Martin Campaña, Gastón Silva, Cecilio Domínguez, Francisco Silva, Cristian Cueva e Fermando Gaibor. Sono questi i sei stranieri dell'Independiente che ieri ha depositato il contratto di Cueva, acquistato in prestito con obbligo di riscatto dal Krasnodar per una cifra complessiva di circa 7 milioni di dollari.

L'acquisto più caro della storia dei Diablos Rojos che potrebbe però comportare un sacrificio molto importante. Titolare dell'Uruguay Under 20 e impegnato nel Sudamericano Sub 20,, il cui passaggio alla Spal è saltato perché i ferraresi volevano inserire il diritto di riscatto, non potrà essere inserito nella rosa della prima squadra. Senza contratto da professionista, per il portiere ci sarà la possibilità di accasarsi in un'altra squadra a parametro zero. In possesso del passaporto italiano, il ventenne avrà ora un'arma in più per poter approdare in Europa.