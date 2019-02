INFORTUNIO CHIELLINI BONUCCI JUVENTUS / L’emergenza difesa sembra stia rientrando, almeno gradualmente, in casa Juventus. Gli allarmi erano saltati dopo il doppio, clamoroso infortunio a Bonucci (con la Lazio) e Chiellini (con l’Atalanta), defezioni che si univano all’addio di Benatia e alle condizioni precarie di Barzagli (l’ex Palermo ha disputato appena 200 minuti in questa stagione).

Nonostante una situazione apparentemente disperata, la Vecchia Signora ha deciso di non chiudere operazioni in entrata nell’ultimo giorno di mercato per la sua difesa.

Dietro tale scelta c’era l’ottimismo che trapelava sulle condizioni dei suoi due pilastri: oggi il tecnico Allegri ha confermato che l’infortunio al polpaccio di Chiellini non è grave , ma da Torino giungono altre buone notizie.

‘Chiello’, infatti, sarà senza dubbio a disposizione per la sfida di Champions League con l’Atletico Madrid del prossimo 20 febbraio e, in realtà, potrebbe già esserlo per il match di campionato contro il Sassuolo del giorno 10. La caviglia di Bonucci impone maggiore cautela, ma il suo forfait con i colchoneros non è ancora segnato: l’ex Milan sta lavorando con l’obiettivo di scendere in campo già al Wanda e lo staff medico bianconero non esclude questa possibilità. Il quadro, ovviamente, sarà più chiaro a partire dalla settimana prossima, ma i nuvoloni dei giorni scorsi sembrano cominciare a dissiparsi.

