Milan, le ultime sui rientri di Biglia e Caldara

MILAN CALDARA BIGLIA INFORTUNI RIENTRI / Continuano ad arrivare buone notizie per il Milan. Il rientro di Biglia e Caldara è sempre più vicino.

I due hanno lavorato in parte con il gruppo e per la prima convocazione del 2019 manca davvero poco. Per restare aggiornato con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI . Per l'argentino potrebbe arrivare già per la partita contro il Cagliari.