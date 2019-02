CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO BORUSSIA DORTMUND/ Jadon Sancho, esterno offensivo classe 2000, è uno dei talenti più in risalto del calcio europeo.

Il giocatore del Borussia Dortmund, nonostante le varie smentite arrivate dal club della Ruhr, resta un obiettivo di calciomercato caldissimo per molti top club del Vecchio Continente, fra i quali spiccano lae il. Per le ultime notizie sui trasferimenti delle big---> clicca qui!

Stando infatti a quanto riportato dal 'Manchester Evening News', oltre ai bianconeri, anche i Red Devils starebbero seriamente pensando a Sancho per la prossima sessione estiva. In questa stagione, l'originario di Londra ha messo a segno 6 reti in Bundesliga, confezionando anche 10 assist per i compagni.

