CALCIOMERCATO BARCELLONA ALCACER BORUSSIA / Buone notizie per le casse del Barcellona, ‘impoverite’ nelle scorse settimane da un calciomercato invernale molto più movimentato del previsto.

Oggi pomeriggio il club catalano ha infatti annunciato che ilha esercitato il diritto di riscatto disvelando sul suo sito ufficiale i dettagli economici dell’operazione.

I tedeschi sborseranno 23 milioni di euro più altri cinque di bonus e, inoltre, riconosceranno agli spagnoli il 5% degli incassi dell’eventuale futura rivendita del calciatore. Il Barça acquistò l’attaccante nel 2016 dal Valencia per 30 milioni di euro: in azulgrana la punta si vide poco, nonostante i 15 gol realizzati in 50 presenze, e la scorsa estate la dirigenza decise di lasciarlo partire verso la Bundesliga.

Agli ordini di Favre il classe ‘93 sembra essere definitivamente esploso: la sua media gol straordinaria (12 gol in 14 partite giocate) ha convinto il Borussia a non lasciarsi scappare l’occasione del riscatto, reso ufficiale proprio oggi. Vista l’età (25 anni) e il prezzo, Alcacer può rivelarsi senza dubbio un ottimo affare.

