CALCIOMERCATO ATLETICO NEHUEN / Il mercato spagnolo è ormai chiuso da oltre 18 ore, ma l’Atletico Madrid accoglierà presto un altro rinforzo.

I colchoneros, protagonisti nei giorni scorsi del colpo Morata , grazie alla cessione in prestito die l’addio a titolo definitivo di(per il quale hanno incassato il triplo dei 7 milioni investiti a giugno) che resterà al, potranno mettere a disposizione di Simeone un nuovo calciatore.

Si tratta di Nehuen Perez, talentuoso difensore classe 2000, acquistato qualche mese fa e lasciato in prestito all’Argentinos Juniors. L’idea era lasciarlo in patria fino a fine stagione, ma gli infortuni della difesa rojiblanca hanno convinto la dirigenza a cambiare i piani: secondo ‘As’, l’Atletico ha già incassato dalla Liga l’ok per incorporare il giocatore nei prossimi giorni, che occuperà il 21esimo slot della sua rosa. Nehuen raggiungerà i suoi nuovi compagni al termine della sua avventura nel torneo Sudamericano under 20, che sta disputando in questi giorni con la maglia dell’Argentina.

