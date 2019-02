CALCIOMERCATO ROMA MANCINI ATALANTA / L'Atalanta continua a crescere e stupire. Tra le sorprese di questa stagione tra i nerazzurri c'è certamente Mancini.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il difensore è finito nel mirino dell'ma soprattutto della: "Ho vissuto le voci in maniera tranquilla, pensando di restare a Bergamo - ammette il centrale ai microfoni di 'Sky Sport' - E' normale che ci siano delle richieste. Mi ha fatto piacere essere seguito ma sono in una società importante e forte e penso solo all'Atalanta. Il futuro è il presidente a costruirlo. Si vedrà... Interista da piccolo? Vengo da una famiglia di interisti ma questo non incide"