CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED FELLAINI / È ormai conclusa l’avventura nel calcio europeo di Marouane Fellaini. Il centrocampista, accostato nuovamente anche al Milan nelle scorse settimane, è un nuovo calciatore dello Shandong Luneng.

In Cina, il belga guadagnerà una valanga di soldi: secondo ‘Sportitalia’, il suo nuovo club sborserà 8 milioni per il suo cartellino a titolo definitivo e gli riconoscerà un ingaggio da 11 milioni netti a stagione per tre anni.

L’annuncio ufficiale è arrivato questo pomeriggio, con un tweet di commiato comparso sul profilo del Manchester United: “Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro, grazie mille per tutto ciò che hai fatto in questi anni”. In questa stagione, Fellaini era sceso in campo in 21 occasioni, disputando oltre 1.100 minuti ed andando a segno due volte, delle quali una, decisiva, in Champions League contro lo Young Boys.

Dopo aver indossato le maglie di Standard Liegi, Everton e Manchester United, quindi, il belga (che a novembre compirà 32 anni), chiuderà probabilmente la carriera in Cina. Non era il suo sogno, ma con i soldi che guadagnerà ne potrà realizzare tanti altri...

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui