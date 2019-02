CALCIOMERCATO PARMA BRAZAO STAMPANTE / Come anticipato da Calciomercato.it, Brazao è arrivato in Italia per vestire la maglia del Parma. Proprio ieri il club ducale ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del portiere brasiliano, giunto in Serie A in sinergia con l'Inter. Dietro alla firma del giovane estremo difensore verdeoro si nasconde però un curioso retroscena.

Stando a quanto rivelato da 'Sky Sport',, in ritiro con la sub-20 brasiliana in Cile, non è riuscito a stampare i documenti necessari per il trasferimento a causa di una stampante rotta. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Il giovane portiere però non si è scoraggiato ed accompagnato dalla security ha abbandonato momentaneamente il ritiro per andare nel centro commerciale più vicino, dove è riuscito a stampare e a firmare tutto il necessario da inviare al Parma.

