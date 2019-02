MARADONA MINACCIA INFANTINO FIFA / È durato poco, pochissimo, l’idillio tra Diego Armando Maradona e la nuova FIFA.

Lo storico ex calciatore del Napoli, ora tecnico dei, ha attaccato duramente la federazione internazionale durante una conferenza stampa tenuta ieri, dopo la sconfitta della sua squadra contro lo Zacatepec in Coppa del Messico: “Ho scritto a, comunicandogli che rinuncio alla fascia di capitano della squadra delle leggende, perché da quando sono andati via Blatter e Grondona non è cambiato nulla”.

Maradona, ripresosi dopo il malore delle scorse settimane, parla di una presunta mancanza di rispetto nei confronti suoi e di altri grandi ex calciatori: “A giocatori come Van Basten, Gullit e al sottoscritto ci tenevano in una stanza come cagnolini a cui dare da mangiare, una mancanza di rispetto totale. Ora inizierò a dire tutto quello che so della nuova FIFA”.

Non contento, il Pibe de Oro ha anche sfidato pubblicamente Zvonimir Boban, vice segretario generale della FIFA: “Lui accetta queste situazioni, ma se vuole fare il furbo ci vendiamo su un ring, inutile che s’arrabbi. La cosa più triste è che esegue gli ordini di Infantino: non ho 20 anni, ne ho 58 e tutto questo mi fa male, perché credevo in queste persone. Ora non più”.

