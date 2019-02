SERIE A JUVENTUS PARMA CONFERENZA ALLEGRI / Juventus obbligata a riscattare immediatamente la cocente eliminazione dalla Coppa Italia domani sera contro il Parma nell'anticipo della 22esima giornata di Serie A. Alla vigilia del match, ha parlato come di consueto in conferenza stampa il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Ecco le parole raccolte da Calciomercato.it.

CHIELLINI - "Non ha nulla di grave, ma ci vorranno 10, 15 giorni per tornare a posto"

MANDZUKIC - "Domani rientra in campo. Devo ancora decidere chi affiancargli".

PARMA - "Faccio i complimenti alla squadra di D'Aversa, che ha vinto tre delle ultime cinque trasferte e sta facendo un ottimo campionato. In avanti ha gente tecnica e veloce".

FORMAZIONE - "Domani giocano Perin e Caceres. Martin è affidabile e farà copia con Rugani. Pjanic? E' pronto, poi vedremo chi saranno gli interni. A sinistra Spinazzola o Alex Sandro. L'importante sarà riprendere subito il cammino dopo la sconfitta di Bergamo".

MOMENTO - "Abbiamo vinto con la Lazio e abbiamo perso lo stesso tipo di partita con l'Atalanta. Se Immobile avesse fatto il 2-0 forse avremmo perso a Roma e magari vinto a Bergamo.

Non siamo in crisi di niente! Oggi la squadra ha fatto un buon allenamento, come avevamo fatto anche prima di Bergamo. Comunque nell'arco di un'annata possono capitare partite storte, sta a noi prenderle con totale serenità. Vincere partite e campionati è molto difficile".

TIFOSI - "Le critiche dei tifosi? Negli ultimi quattro anni abbiamo disputato due finali di Champions oltre a un ottavo e un quarto giocati discretamente bene. Proveremo a vincere in Europa, ma su 8 squadre che possono ambire alle semifinali, ne arrivano solo 4...".

CANCELO - "Joao deve migliorare nella gestione della palla e a Bergamo a commesso quell'errore. A Gedda è stato esaltato per la bella prestazione, ma aveva fatto tre errori uguali. Però abbiamo vinto e non sono stati evidenziati".

Juventus-Parma, Allegri su Dybala: "Segna di meno perché davanti c'è Ronaldo..."

In conferenza stampa Massimiliano Allegri ha risposto pure su Paulo Dybala, che non sta segnando come gli anni passati: "Il suo valore non si è disperso. Ha giocato quanto Bonucci... Ruolo? In assenza di Mandzukic ha giocato anche nella sua posizione naturale, poi dipende da chi gli gioca affianco. Nel calcio è questione di caratteristiche, è normale che se davanti ci sono Mandzukic e Ronaldo lui possa avere più occasioni per tirare e segnare. A Bergamo ha fatto una buona partita, certo l'anno scorso aveva abituato tutti a fare un certo numero di gol. Ma l'anno scorso non c'era Ronaldo".

