CALCIOMERCATO MILAN SAINT-MAXIMIN VIEIRA DIMISSIONI / Nella giornata di ieri il Milan ha provato fino alle battute conclusive della finestra di calciomercato a piazzare l'ultimo colpo in attacco. Nel mirino in particolar modo Allan Saint-Maximin, esterno offensivo di proprietà del Nizza, accostato a più riprese alla squadra di Gattuso.

Il Milan però alla fine non ha raggiunto un accordo con il club francese per il prestito con diritto di riscatto del talento 21enne che è rimasto alla corte di. Proprio l'ex centrocampista diedè il protagonista di un curioso retroscena sulla trattativa. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Secondo quanto riferisce il 'Corriere della Sera', pare che lo stesso Vieira abbia minacciato le dimissioni in caso di cessione di Saint-Maximin. Il tecnico transalpino non voleva infatti cedere un altro pezzo pregiato dopo l'addio di Balotelli in direzione Marsiglia.

