DIRETTA UDINESE FIORENTINA - La Fiorentina fa visita all'Udinese in una gara valida per la terza giornata del girone di ritorno in Serie A. Dopo il roboante 7-1 inferto alla Roma in Coppa Italia, i viola di Pioli vogliono fare bene anche in campionato per alimentare il sogno del quarto posto.

Dall'altra parte i bianconeri del pericolantevanno a caccia dei primi punti del 2019 per non essere risucchiati nella zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre il match della 'Dacia Arena' in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; De Paul, Okaka. All. Nicola

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini, Milenkovic, Pezzella, Biraghi; Fernandes, Veretout, Gerson; Chiesa, Simeone, Muriel. All. Pioli

CLASSIFICA:

