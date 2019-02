JUVENTUS-PARMA D'AVERSA CONFERENZA / Domani sera il Parma di Roberto D'Aversa sarà di scena allo 'Stadium' contro la Juventus, reduce dal pesante KO di Coppa Italia a Bergamo. Proprio l'allenatore dei ducali ha presentato la sfida di domani in conferenza stampa sottolineando la forza dei bianconeri: "Ha avuto difficoltà nell'ultima partita, ma rimane una delle squadre più forti d'Europa. Le difficoltà sono dovute a come l'Atalanta ha affrontato la partita. Non dobbiamo pensare di avere di fronte una squadra in difficoltà ma dobbiamo essere consapevoli di avere davanti una squadra fortissima. Sappiamo della loro forza, ma noi non possiamo venire meno ad intensità ed attenzione.

Juventus-Parma, le assenze di D'Aversa

Nella vita non c'è nulla di impossibile".

D'Aversa ha quindi proseguito sulla situazione infortunati in casa Parma: "Rientra Leo Stulac, mentre non ci saranno Luca Rigoni, Francisco Sierralta e Diakhate. I primi due sono ancora alle prese con gli infortuni patiti in allenamento, mentre Diakhate ha bisogno di mettere minuti nelle gambe e giocherà con la Primavera". Infine sul calciomercato e la possibilità poi svanita di perdere Bruno Alves: "Ho letto tante inesattezze. Per lui sarebbe stata un'opportunità importante, ma per me che sono l'allenatore di questa squadra è importante che sia rimasto. L'allenatore deve cercare di ottenere l'obiettivo lavorando sul campo, indipendemente dal mercato. La strada è ancora lunga per ottenere la salvezza".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui