DIRETTA GENOA SASSUOLO - La 22esima giornata del campionato di Serie A mette di fronte il Genoa ed il Sassuolo in una sfida che promette grandi emozioni dopo il rocambolesco 5-3 dell'andata per gli emiliani. Entrambe reduci da un successo, le formazioni di Prandelli e di De Zerbi vogliono ripetersi per centrare i rispettivi obiettivi: i rossoblu vogliono allontanarsi dalla zona calda, mentre i neroverdi sperano di rientrare in zona Europa League.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-2-3-1): Radu; Biraschi, Romero, Zukanovic, Criscito; Larager, Radovanovic; Lazovic, Bessa, Kouame; Sanabria. All. Prandelli

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Djuricic. All. De Zerbi

CLASSIFICA:

Juventus 60* Napoli 51* Inter 40 Milan 35 Roma 34 Sampdoria* 33 Lazio, Atalanta 32 Torino* 31 Fiorentina 30 Parma*, Sassuolo 29 Genoa 23 Spal* 22 Cagliari 21 Udinese, Empoli* 18 Bologna 14 Frosinone 13 Chievo* 9

* una gara in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui