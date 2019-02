DIRETTA SPAL TORINO - La Spal ospita il Torino nel lunch match della 22esima giornata del campionato di Serie A, terzo turno del girone di ritorno. I ferraresi di Semplici vogliono dare seguito al grande successo in rimonta nel derby con il Parma per allontanarsi dalla zona retrocessione. Anche i granata di Mazzarri vengono da una bella vittoria sull'Inter e ambiscono ad un posto in Europa League.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Missiroli, Valoti, Kurtic, Fares; Paloschi, Antenucci. All. Semplici

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Aina; Zaza, Belotti. All. Mazzarri

CLASSIFICA:

Juventus 60*, Napoli 51*, Inter 40, Milan 35, Roma 34, Sampdoria 33*, Atalanta 32, Lazio 32, Fiorentina 30, Torino 30, Sassuolo 29, Parma 29*, Genoa 23, Spal 21, Cagliari 21, Udinese 18, Empoli 18*, Bologna 14, Frosinone 13, Chievo 9*

*Una partita in più

