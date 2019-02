ATALANTA DUVAN ZAPATA / Duvan Zapata è sicuramente l'uomo del momento: l'attaccante dell'Atalanta è in grandissima forma come testimoniato dalla doppietta siglata nei quarti di finale di Coppa Italia che ha sancito l'eliminazione della Juventus di Cristiano Ronaldo. Il colombiano va in rete da 10 partite consecutive e, come dichiarato ai microfoni di 'Sky Sport', non vuole fermarsi qui: ''Sono contentissimo, vivo un bel momento. Ci stiamo togliendo delle soddisfazioni, direi che siamo forti. Voglio ringraziare tutti coloro che sono stati al mio fianco".

Una rinascita in nerazzurro: ''Ero consapevole dello sforzo fatto dal club per portarmi a Bergamo, ho faticato ad adattarmi ma ero tranquillo.

La tranquillità arriva grazie al lavoro, era importante lavorare bene in attesa di quanto sta accadendo adesso. Stiamo bene come squadra, vogliamo andare avanti così. Per noi ogni gara è fondamentale. A fine stagione vedremo dove siamo arrivati, senza fissare alcun obiettivo''.

Merito anche di Gasperini: ''E' fondamentale per noi. Trasmette energia, prepara bene le partite. Dimostriamo, volta dopo volta, di poter battere qualsiasi squadra. All'inizio magari abbiamo fatto fatica a trovare i risultati, ora stanno venendo fuori. Cosa mi dice spesso? Di non giocare spalle alla porta".

Il conto aperto con la Juventus: "Non so, forse perché all'inizio della mia avventura in A ero a Napoli. Scherzo ma sono comunque contento, spero di segnare non solo contro di loro ma in ogni gara possibile. Abbiamo festeggiato a lungo negli spogliatoi. Ma solo lì, perché poi sappiamo di doverci preparare per la gara di lunedì in campionato".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui