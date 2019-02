NAPOLI SAMPDORIA GIAMPAOLO / La Sampdoria di Marco Giampaolo sogna in grande: dopo il roboante 4-0 inflitto all'Udinese nell'ultimo turno di campionato, la squadra blucerchiata è attesa al difficile test contro il Napoli per continuare ad ambire ad un posto in Europa. Alla vigilia del match che avrà luogo domani alle 18 al San Paolo contro la squadra di Carlo Ancelotti, il tecnico della Sampdoria ha parlato nella consueta conferenza stampa presso il centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco.

Osservato speciale della gara l'ex Fabio Quagliarella, in gol da 11 gare consecutive: ''Se conosco Quagliarella baratterebbe il record assoluto di gol di fila in Serie A con un nostro risultato positivo.

Ma se io fossi un suo compagno farei di tutto per fargli fare la storia. E per poi dire che con quel campione c'ero anche io".

La gara contro il Napoli: "Passeggiate non se ne fanno mai in SerieA, il campionato è sempre molto equilibrato. Il Napoli è fortissimo, in casa non ha mai perso. Hanno qualità straordinarie, sarà molto impegnativa come partita. Ma giocheremo undici contro undici. Affrontiamo una squadra con grande qualità nei suoi interpreti, che rispetto al passato ha cambiato un po': oggi è più mobile. Sono meno prevedibili rispetto al passato. Trovo che il lavoro più difficile di un allenatore sia quello di destrutturare un'impostazione precedente che funzionava. Ancelotti era l'unico in grado di farlo dopo Sarri, in virtù delle sue grandi vittorie e qualità''.

