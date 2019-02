Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO SAMPDORIA GIAMPAOLO ZAPATA SAU FERRERO - È terminata la sessione invernale del2019 e uno dei più felici è l'allenatore della, Marco: "Sono contento che il mercato sia chiuso, perché abbiamo passato una settimana di rotture di scatole - le sue parole in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il- Riguardo a noi, uno è uscito, uno è entrato. Abbiamo mandato a giocare chi doveva.è un arrivo che si può integrare benissimo nel nostro sistema di gioco. Ferrero ha detto che per Zapata mi strozzerebbe? In ritiro a Ponte di Legno,mi disse che c'era una grande offerta per il colombiano. Ho obbedito. E comunque la Samp non lo ha regalato. Ceduto Zapata ho pensato ae sono contento di averlo".