CALCIOMERCATO MILAN ESCLUSIVO PELLEGATTI / Dall'addio lampo di Gonzalo Higuain al 'pistolero' Krzysztof Piatek, che si è presentato con una doppietta da bomber di razza alla sua prima da titolare con la maglia del Milan nell'ultimo match di Coppa Italia contro il Napoli. La sessione del calciomercato invernale appena terminata non ha lesinato colpi di scena in casa rossonera, con il Dt Leonardo che prima del polacco aveva messo a segno il colpo Paqueta per il centrocampo di mister Gattuso.

Carlo Pellegatti, storico giornalista vicino alle vicende milaniste, parlando in esclusiva a Calciomercato.it promuove e pieni voti l'operato della dirigenza del 'Diavolo' in merito alla finestra di gennaio: "Direi che è un mercato eccezionale, il Milan ha speso 70 milioni per rafforzare la rosa. Oltre a Piatek ha preso Paqueta, eletto come miglior giocatore del campionato brasiliano.

In tanti dicono che sarebbe stato utile anche un esterno offensivo, però la squadra è stata notevolmente migliorata in qualità e quantità. Le prossime partite ci diranno se questo gruppo è completo per dare l'assalto al quarto posto ed andare in fondo in Coppa Italia: io confido molto in, lui può fare la differenza".

Pellegatti a Calciomercato.it elogia Piatek: "Francamente non mi aspettavo un impatto subito così importante. Al Genoa ha segnato tanto, però non è mai facile passare ad una realtà come quella rossonera. Ha confermato quelle che sono le sue doti: ha grande fiuto del gol ed è spietato in area di rigore. Delusione Higuain? La scorsa estate tutti avrebbero preso l'argentino e fatto l'operazione con la Juventus che ha visto coinvolti anche Bonucci e Caldara. Sembrava un bel triangolo… - conclude Pellegatti - Higuain mi sembra un calciatore in grande fatica fisica".

