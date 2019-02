ROMA MILAN FORMAZIONI DIRETTA TV / Due squadre che sembrano essere in momenti di forma opposti, ma la sfida di domenica sera tra Roma e Milan si annuncia quantomai emozionante ed equilibrata. A separare le due formazioni c'è solo un punto in favore dei meneghini e in palio c'è il quarto posto, che vale la qualificazione alla prossima Champions League. Le due compagini però ci arrivano con uno spirito completamente diverso: il Milan sulle ali dell'entusiasmo per la qualificazione in Coppa Italia e per i due risultati positivi ottenuti con il Napoli, la Roma che arriva invece dal sonoro 7-1 subito a Firenze e dalla rimonta contro l'Atalanta quando i giallorossi erano avanti per 3-0. Clicca qui per gli ultimi aggionamenti sul match dell'Olimpico e non solo.

Roma-Milan, da Piatek a Florenzi: le ultime sulle probabili formazioni

Tra infortuni e squalificati, sia la Roma che il Milan si presentano all'Olimpico con diversi componenti del proprio organico non a disposizione. In casa giallorossa le scelte sono quasi obbligate, soprattutto a centrocampo. Vista la squalifica di Cristante e Nzonzi, Di Francesco schiererà De Rossi e Pellegrini davanti alla difesa, con Florenzi favorito su Kluivert per il ruolo di esterno d'attacco a destra. In questo caso in difesa dovrebbe giocare uno tra Karsdorp e Santon, con l'olandese che appare favorito. Davanti spazio per Dzeko, mentre al centro della difesa giocheranno Fazio e Manolas. Per il Milan invece l'unico dubbio riguarda l'attacco, ma Piatek sembra aver convinto tutti dopo la prova contro il Napoli, Gattuso compreso. Il polacco pare quindi favorito su Cutrone per la maglia da titolare. Al suo fianco Suso e Calhanoglu. In difesa tornano Calabria e Rodriguez, mentre il centrocampo resta confermato con Paqueta, Kessie e Bakayoko.

Roma-Milan, le probabili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Fazio, Manolas, Kolarov; De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko. All.

Di Francesco.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu. All. Gattuso.

Roma-Milan, dove vederla in Tv e in streaming

La gara di domenica sera tra Roma e Milan sarà visibile in esclusiva per gli abbonati Sky Sport e Sky Calcio. La gara sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202). La partita inoltre sarà visibile anche in streaming per gli abbonati Sky grazie alla piattaforma Sky Go.

Roma-Milan, da Di Francesco all'esterno rossonero: il punto sul mercato

Con il calciomercato ormai concluso, Roma e Milan si preparano alla seconda parte di stagione con l'obiettivo di conquistare un posto in Champions League. In casa giallorossa a tenere banco è soprattutto il futuro di Eusebio Di Francesco. Il tecnico, dopo la rimonta subita a Bergamo e il pesante ko contro la Fiorentina, è tornato in discussione. L'ex allenatore del Sassuolo non è intenzionato a dimettersi, ma contro i rossoneri sembra proprio una gara da dentro-fuori. In caso di sconfitta e di possibile esonero, la società preferirebbe optare per un traghettatore che guidi la squadra sino a fine stagione per poi ripartire e giugno con un nuovo allenatore. Tra i nomi ci sono Paulo Sousa, Panucci e Donadoni. Non è però solo il futuro di Di Francesco ad essere incerto. Monchi è sempre nel mirino dell'Arsenal, mentre si lavora sul rinnovo di Zaniolo, corteggiato dalle grandi big europee. Niente da fare invece per l'obiettivo nelle ultime ore di mercato, Domagoj Vida: il centrale croato è rimasto al Besiktasnonostante l'offerta presentata dai giallorossi. Anche in casa Milan non c'è stato alcun arrivo dell'ultimo minuto, salvo il giovane difensore Tiago Djalò, nonostante i tentativi di Leonardo per regalare a Gattuso un esterno d'attacco. Niente da fare quindi per Carrasco, Saint-Maximin e Djenepo: possibili nuovi tentativi in estate. Anche se ora la vera priorità del club sembra essere il riscatto di Bakayoko, che ha già confidato di voler restare in rossonero.

