CALCIOMERCATO JUVENTUS DE GEA / La dirigenza della Juventus continua a monitorare la situazione di mercato relativa al futuro di David De Gea, numero uno del Manchester United.

Il portiere spagnolo è stato accostato con una certa insistenza nei mesi scorsi alla società bianconera e il rinnovo di contratto con i 'Red Devils' è ancora in sospeso.

Dopo aver blindato Martial fino al 2024, ora il Manchester United è chiamato a fare la stessa cosa con De Gea. Come riportato dal 'Manchester Evening News', la dirigenza del club inglese al momento è fiduciosa e filtra ottimismo circa un imminente accordo con il proprio portiere. Al momento il contratto è in scadenza nel 2020, dopo che lo United ha ativato la clausola che gli ha permesso di prolungare unilateralmente per un'altra stagione il suo accordo con il proprio giocatore.

