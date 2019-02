INTER ESCLUSIVO AGENTE CRAGNO / Non solo Barella e Pavoletti. Anche Alessio Cragno sta confermando di essere uno dei punti di forza del Cagliari di Rolando Maran. Il 24enne portiere di Fiesole è in continua crescita, meritandosi le attenzioni di Roberto Mancini in chiave Nazionale e anche sul calciomercato.

Sull'ex Benevento e Brescia si sono posati i radar in particolare dell'per il dopo, con l'estremo difensore legato attualmente fino al 2022 alla società del presidente Giulini.

Graziano Battistini, intervenendo in esclusiva a Calciomercato.it, si è soffermato sul futuro del proprio assistito: "Le voci sull'Inter? Adesso deve continuare a dimostrare di essere uno dei portieri più forti che ci sono in Italia. Poi si vedrà - spiega ai nostri microfoni l'agente di Cragno - Solo le sue prestazioni in campo diranno se in futuro sarà pronto per giocare in una grande squadra".

