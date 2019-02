Calciomercato Napoli, retroscena Lazzari: era tutto fatto! Poi...

CALCIOMERCATO NAPOLI LAZZARI SPAL RETROSCENA - Il Napoli è riuscito a resistere all'assalto del Paris Saint-Germain per Allan, una trattativa destinata a riaprirsi al termine della stagione in corso. Nello stesso tempo, oltre alla cessione di Rog al Siviglia, il club di Aurelio De Laurentiis non ha portato a termine alcuna operazione (a parte alcuni colpi per la Primavera) nella sessione di mercato che si è conclusa ieri: il tecnico degli azzurri, Carlo Ancelotti, e la società hanno la convinzione di essere a posto così per questa stagione. Dunque, tutto rimandato a giugno.

Ma c'è un retroscena molto interessante emerso negli hotel del calciomercato: il Napoli aveva praticamente definito con lal'acquisto di Manuel, per una cifra vicina ai 18 milioni di euro, con la promessa di lasciarlo a Ferrara fino alla fine della stagione in corso. Mancava davvero un passo alla felice conclusione della trattativa, ma il club campano ha preferito fare un passo indietro e rimandare la questione al mercato estivo. CLICCA QUI per il mercato in tempo reale. Lazzari, 25 anni, sta confermandosi ad altissimi livelli in questa stagione e il club ferrarese gongola: il Napoli resta in pole position, vista anche la posizione in bilico di, ma per strapparlo alla Spal a giugno servirà uno sforzo in più a livello economico.