JUVENTUS-PARMA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE CRISITANO RONALDO ALLEGRI - L'eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia, 3-0 per l'Atalanta, brucia ancora in casa Juventus che, per le ventiduesima giornata del campionato di Serie A, ospita il Parma. I bianconeri di Massimiliano Allegri, nell'ultimo turno hanno battuto, non senza fatica, la Lazio a domicilio; di contro, i gialloblu di Roberto D'Aversa sono stati sconfitti tra le mura amiche dalla Spal nella sfida che ha preceduto questo impegno.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match in tempo reale dall'Allianz Stadium.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-PARMA

JUVENTUS (4-3-3): Perin; Cancelo, Rugani, Caceres, Spinazzola; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All.: Allegri

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Barillà, Scozzarella, Kucka; Gervinho, Inglese, Biabiany. All.: D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus 59; Napoli 48; Inter 40; Milan 35; Roma 34; Sampdoria 33; Atalanta e Lazio 32; Fiorentina e Torino 30; Sassuolo 29; Parma 28; Genoa 23; Spal e Cagliari 21; Udinese, Empoli** 18; Bologna 14; Frosinone 13; Chievo*** 9

*3 punti di penalizzazione

** una partita in più

