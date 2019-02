p>CALCIOMERCATO FIORENTINA MURIEL / Dal suo ritorno in Italia, Luiscon la maglia dellaè tornato a incantare e a segnare: 4 presenze, tra campionato e Coppa Italia, e 4 gol per l'attaccante colombiano, scelto in questa finestra di mercato per rinforzare il reparto offensivo di Stefanoche poteva già contare su elementi importanti come Federicoe Giovanni Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Intervistato da 'Sky Sport', Pantaleo Corvino, attuale direttore generale dell'area tecnica della Fiorentina, ha commentato così l'arrivo di Luis Muriel a Firenze: ''Con il suo arrivo abbiamo voluto aumentare la qualità di un reparto già forte e il colombiano non ci sta facendo rimpiangere questa scelta. Quando si riesce a prendere Muriel il 1° gennaio, vuol dire che c'è stato un lavoro precedente. Il riscatto? Il Siviglia l'ha pagato 23 milioni, noi abbiamo ottenuto un prezzo di favore fissato a 14 milioni totali''.

Il mercato in uscita: ''Vendere nel mercato invernale significa farlo con quelli che hanno meno spazio e vogliono andare a giocare da altre parti.Thereau? Negli ultimi anni è stato uno dei protagonisti, in questa stagione ha avuto difficoltà''.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui