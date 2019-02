CALCIOMERCATO ESCLUSIVA BATTISTINI PERISIC / Ieri sera è andata in archivio la sessione invernale del calciomercato. Spicca il colpo Piatek dal Genoa al Milan, oltre ad alcuni affari sfumati come ad esempio il mancato approdo di Perisic all'Arsenal dopo il malumore palesato dal croato nelle ultime settimane. Graziano Battistini, intervenuto in esclusiva a Calciomercato.it, tira le orecchie al numero 44 nerazzurro: "Fossi nell'Inter non ammetterei mal di pancia a pochi giorni dalla fine del mercato. Perisic ogni volta che si sveglia dovrebbe ringraziare Dio di essere in una squadra come l'Inter - le parole dell'agente Fifa ai nostri microfoni - Se lo avrei ceduto? Se Perisic è scontento è un problema suo".

La Juventus non ha affondato il colpo per un altro difensore dopo Caceres: "Benatia sarebbe sicuramente servito visti anche i problemi fisici accusati da Bonucci e Chiellini - spiega Battistini - Fare delle analisi però è sempre troppo superficiale, Paratici sa benissimo cosa fare e il lavoro che ha svolto negli ultimi anni ce lo dimostra.

Lui,e la Juventus sapranno trovare le soluzioni migliori per ovviare agli ultimi infortuni".

Il Napoli ha resistito al pressing del PSG per Allan: "A gennaio è sempre complicato vendere un calciatore di un certo spessore. Il club ha dimostrato solidità economica rifiutando una proposta del genere, ritenendo Allan un elemento fondamentale per conseguire determinati risultati - le parole di Battistini a Calciomercato.it - Ma se il PSG alzerà ulteriormente l'offerta in estate, allora il Napoli potrebbe seriamente pensare ad una sua cessione".

L'agente Fifa ed ex portiere ai nostri microfoni di sofferma anche sul momento delicato che sta vivendo la Roma: "Bisogna capire se Di Francesco ha in mano psicologicamente, emotivamente e caratterialmente lo spogliatoio. A Monchi è stato chiesto di fare delle plusvalenze e vincere, ma bisogna dargli tempo e non fare drammi se si incappa in periodi negativi. La società e i tifosi non hanno però pazienza e questo stride con quello che gli hanno chiesto. Monchi sta facendo bene il suo lavoro e sta creando un gruppo di giovani calciatori di alto livello".

Battistini, infine, conclude facendo una panoramica sull'operato delle big: "Le grandi si sono mosse bene anche se non hanno fatto colpi di spessore. Il Milan ha fatto molto, ha puntato su Piatek per risolvere il problema Higuain, ma il Genoa con la cessione del polacco ha fatto bingo. Muriel alla Fiorentina? Il ragazzo è forte, sempre che stia sul pezzo e bene fisicamente. Bisogna vedere se riuscirà ad avere continuità di prestazioni".

