Calciomercato Inter, la Fiorentina 'blinda' Chiesa

CALCIOMERCATO INTER CHIESA FIORENTINA / Un mese di gennaio da urlo, con sette gol totali e la tripletta in Coppa Italia alla Roma. Federico Chiesa si è caricato la Fiorentina sulle spalle e vuole trascinarla in Europa.

Su di lui, gli appetiti delle grandi squadre, con l'Inter in particolare sempre molto vigile su di lui e pronta, pare, a presentare un'offerta da circadi euro. Voci alle quali ha replicato seccamente Pantaleo, dg del club viola, a 'Rai Sport': "Non abbiamo intenzione al momento di pensare alle cessioni - ha dichiarato - Cento milioni? Lo state dicendo voi, non io". In estate, in ogni caso, la Fiorentina dovrà essere pronta agli assalti per il suo campione.