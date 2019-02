CALCIOMERCATO SAMPDORIA GIAMPAOLO / Analizzando il momento della Sampdoria, Marco Giampaolo ha rivelato alcuni retroscena di calciomercato, iniziando dal suo sogno svanito: "Mi riferivo al sogno di allenare un grande club, dopo essere stato più o meno vicino a Juve, Roma (parlai con Sabatini), Milan (idem con Galliani). Non è che non mi interessa più, è che oggi vado oltre: veicolo tutte le mie energie sul presente, il quotidiano. Senza voli di fantasia - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Rinnovo? Ma io ne ho già uno fino al 2020, c’è tempo...

E poi la Samp il suo regalo me l’ha già fatto".

ZAPATA - "Siamo in ritiro a Ponte di Legno, mi avvicina Osti e mi fa: “C’è una grande offerta per Zapata”. Ho obbedito - spiega Giampaolo - E comunque la Samp non lo ha regalato e lui l’anno scorso aveva fatto 11 gol in tutto, non 15 a fine gennaio".

IL NAPOLI - "Il Napoli di Sarri era un continuo dipingere opere d’arte, ma Ancelotti era il miglior pittore che il Napoli potesse prendere. Sarei presuntuoso se dicessi: “Avrei cambiato, non avrei cambiato”. Lui ha cambiato e la sua grandezza è stata portare la squadra a giocare in un altro modo senza traumi: forse poteva riuscirci solo lui - prosegue il tecnico blucerchiato - Cosa gli invidio? Mi basterebbe anche solo uno dei trofei che ha in bacheca".

