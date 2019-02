Juventus, infortunio Chiellini: le ultime

JUVENTUS INFORTUNIO CHIELLINI / Juventus in attesa di novità sulle condizioni di Giorgio Chiellini, infortunatosi al polpaccio destro durante la recente sfida persa 3 a 0 contro l'Atalanta.

Per il difensore, riporta la 'Gazzetta dello Sport', cresce l'ottimismo in vista delle visite in programma oggi: il guaio potrà essere riparato in una quindicina di giorni. Escluse sorprese, quindi Chiellini potrebbe scendere in campo già contro il, a cinque giorni dalla sfida dicontro l'