CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN KOULIBALY HAMSIK HYSAJ / Il calciomercato invernale non ha visto particolari cambiamenti nella rosa del Napoli. Nonostante le innumerevoli indiscrezioni e trattative abbozzate, l'unico movimento importante è stato quello di Rog verso il Siviglia (prestito secco di sei mesi). Tuttavia, molto potrebbe cambiare la prossima estate, quando si preannunciano alcuni addii eccellenti: il primo rischia di essere quello di Allan, che a gennaio ha visto sfumare l'affare tra Napoli e PSG. Qualora dovessero tornare alla carica i parigini o altre società straniere, di fronte alla giusta cifra (che ad oggi si attesta sui 120 milioni di euro), De Laurentiis lascerebbe partire il suo gioiello del centrocampo.

Calciomercato Napoli, da Allan a Koulibaly: cessioni all'orizzonte

Tuttavia, quella di Allan non è l'unica 'super cessione' rinviata: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Considerato tra i migliori difensori al mondo, Kalidou Koulibaly è entrato ormai da tempo nel mirino delle più importanti società europee. A gennaio poche voci sul suo conto, ma la prossima estate potrebbe scatenarsi un'asta che coinvolgerebbe anche Real Madrid e Barcellona, tra i club più ricchi che hanno iniziato a seguirlo; da non escludere anche un tentativo del PSG, che ha dimostrato di essere molto attento alla crescita dei talenti azzurri. Spostandoci sulla corsia destra, resta da valutare il futuro di Hysaj, seguito dal Chelsea: il rinnovo col Napoli ad oggi sembra lontano, considerando le prestazioni opache che rischiano anche di abbassarne la valutazione di 50 milioni di euro (cifra della sua clausola rescissoria). Se Diawara avrà altri quattro mesi per dimostrare il suo valore e convincere la dirigenza a tenerlo anche per la prossima stagione, Hamsik valuterà invece il suo futuro già nelle prossime settimane, quando potrebbero arrivare ricche offerte dalla Cina: in caso di permanenza a febbraio, la sensazione è che la prossima estate il capitano possa dire addio alla maglia azzurra.

