CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK MARINO CINA / Il calciomercato si è chiuso senza botti in entrata per il Napoli, che soprattutto ha resistito all'assalto del Psg per Allan. E' ancora possibile, però, la partenza del capitano Marek Hamsik, che ha richieste in Cina, dove il mercato è aperto fino al 28 febbraio.

“Se dovesse assecondare la volontà della famiglia, ho paura che Hamsik possa lasciare Napoli nel mese di febbraio”, ha dichiarato Pierpaolo, ex dg azzurro, a Rai Sport. "Hamsik ha seminato per lui e per i figli, ma con questo possibile trasferimento potrebbe sistemare tutta la famiglia fino alla settima generazione. I giocatori sono diventati delle aziende, quando arrivano proposte del genere, riflette con tutta la famiglia sul da farsi. Non dimentichiamo, poi, che senon avesse chiesto 30 milioni di euro, sarebbe già partito l’estate scorsa”.