CALCIOMERCATO INTER MARINO PERISIC MAROTTA SPALLETTI / Momento quantomai delicato per l'Inter, che ha chiuso un mese di gennaio negativo con l'eliminazione dalla Coppa Italia e con gli ultimi giorni di mercato condizionati dal caso Perisic. Sulla gestione della situazione del croato, a 'Rai Sport', ha detto la sua Pierpaolo Marino, ex dg di Napoli e Atalanta: "Spalletti ha fatto male a fare queste dichiarazioni su Perisic - ha spiegato - L’allenatore deve allenare, per il resto si tratta di una strategia di comunicazione della società nella quale non deve entrare.

Marotta ha fatto bene ad uscire allo scoperto, perché sapeva che l’offerta non c’era e ha messo il giocatore in un angolo. Tutti sanno, in questo modo, come sono andate le cose: lui voleva andare via, i soldi non sono arrivati e adesso si dovrà mettere in riga. Dov’erano i 35/40 milioni? Da dirigente, mi sarei comportato come Marotta. E' stato voluto dalla società e deve imporre la sua metodologia. Deve dare delle regole che all’Inter non ci sono. È lui a decidere se è il caso di uscire allo scoperto su Perisic oppure no. Se Spalletti vuole diventare un manager all’inglese, con Marotta non lo può fare. In Italia, il ruolo della società è centrale".