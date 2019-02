Calciomercato Milan, l'annuncio di Bakayoko sul futuro

CALCIOMERCATO MILAN CHELSEA BAKAYOKO / Dopo un ambientamento complicato al calcio italiano, Tiémoué Bakayoko ha visto crescere vertiginosamente le sue prestazioni, tanto da convincere il Milan a riscattarlo a fine stagione. Eventualità che lo stesso calciatore ha ammesso di apprezzare: "Restare al Milan è il mio sogno, ma ho un contratto con il Chelsea - le sue parole al 'Corriere dello Sport' - Riscatto vincolato alla Champions? Ho sentito ma non sono nella posizione di poterne parlare, la cosa riguarda Milan e Chelsea. Voglio finire la stagione al quarto posto poi ci penseremo".

Infine, rispondendo al giornalista che gli ha chiesto quando rilascerà un'intervista in italiano, il calciatore ha dato un nuovo indizio sul suo futuro: "La prossima stagione!". Clicca qui per gli ultimi aggionamenrti di mercato e non solo.

I circa 36 milioni di euro che servono per rendere Bakayoko un calciatore rossonero a titolo definitivo si scontrano con i paletti del Fair Play Finanziario. Così, solo qualora dovesse riuscire ad approdare alla prossima edizione della Champions League, il Milan potrebbe riscattarlo più agevolmente. In caso contrario, si cercheranno comunque i fondi necessari per acquistarlo. L'obiettivo della dirigenza è trattenere il roccioso mediano, tra i migliori in campo nelle ultime uscite stagionali.

