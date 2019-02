Calciomercato Roma, fiducia 'a tempo' per Di Francesco? Il punto

CALCIOMERCATO ROMA DI FRANCESCO / Eusebio Di Francesco rimane sulla panchina della Roma, almeno fino a domenica sera. La gara con il Milan, però, scontro diretto per il quarto posto in campionato, può rappresentare lo spartiacque della sua avventura in giallorosso. Il presidente Pallotta ha delegato la decisione al ds Monchi, che per ora difende il tecnico. L'ambiente che si respira a Trigoria però non è dei migliori.

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', lungo confronto tra Di Francesco e i giocatori. Il tecnico ha chiesto se qualcuno non fosse convinto dei suoi metodi. Nessuno si sarebbe fatto avanti, ma all'esterno dello spogliatoio Monchi ha poi parlato con diversi calciatori. Per tirare le fila si può solo attendere domenica sera. Dal punto di vista delle eventuali alternative, in caso si arrivasse poi all'esonero, si preferirebbe un traghettatore da qui a fine stagione, per poter ripartire da zero nella prossima annata. Dunque, sempre validi i profili di Paulo