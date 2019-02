Calciomercato Juventus, addio Benatia: ecco i retroscena

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA ALLEGRI / La Juventus si trova alle prese con un'inattesa emergenza difensiva, dopo gli stop di Bonucci e Chiellini. Sono attesi quest'oggi gli esiti degli esami sul polpaccio del capitano bianconero, ma appare certo che, almeno per le prossime due o tre gare di campionato, Allegri avrà il reparto difensivo ridotto all'osso. Si torna dunque a parlare dell'addio di Benatia, insoddisfatto del suo utilizzo e volato all'Al-Duhail per giocare.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Come racconta 'Tuttosport', la situazione è precipitata dopo lo sfogo pubblico del marocchino il 3 novembre, all'indomani della gara contro il. Benatia è stato titolare nella successiva sfida con ilper non essere poi più impiegato. Avrebbe dovuto scendere in campo contro l', nel Boxing Day, e con ilinnella 'prima' del 2019, ma è stato vittima di piccoli problemi muscolari. Allegri non l'avrebbe presa affatto bene, avallando, di fatto, la richiesta del giocatore di essere ceduto.