Calciomercato Inter, Spalletti in discussione: scatta l'ora di Conte?

CALCIOMERCATO INTER SPALLETTI CONTE / L'eliminazione dalla Coppa Italia è un brutto colpo da digerire per l'Inter. I nerazzurri perdono uno degli obiettivi stagionali, confermando un periodo di forma decisamente non positivo. E adesso la posizione di Spalletti non è più così salda.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A questo punto, sarà fondamentale per il tecnico di Certaldo quantomeno confermare il terzo posto in campionato al termine della stagione e fare un buon percorso inper guadagnarsi la riconferma. Le prossime gare potrebbero dire molto sul suo futuro: dopo la gara di ieri, sarebbe andato in scena un summit societario per fare il punto della situazione. E sullo sfondo c'è sempre la sagoma di Antonio, intravisto ieri a Milano. Anche perché, come scrive 'Tuttosport', potrebbe ricomporsi l'asse con Beppe, già vincente ai tempi della. La reciproca stima tra i due è rimasta intatta a distanza di anni.