INTER LAZIO INZAGHI / Sono serviti i tempi supplementari e i calci di rigore alla Lazio per espugnare 'San Siro' e conquistare la semifinale di Coppa Italia. Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi ha espresso tutta la propria soddisfazione per la qualificazione conquistata contro l'Inter: "Senza un Handanovic così avremmo vinto prima: il portiere dell'Inter è stato super, ha fatto grandi interventi. Il rigore al 120' ha solo allungato il match perché la qualificazione è più che meritata.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

I ragazzi hanno dato tutto dopo una gara dispendiosa come quella contro la. Ho disputato tre semifinali con la prima squadra e tre con la Primavera, vinto due volte la coppa e perso una semifinale con l'Inter. È una competizione che mi piace, ilsarà un avversario duro". Sugli episodi dell'espulsione tolta ade del rigore assegnato al 120': "Del VAR non voglio parlare. Non ho mai visto un'espulsione tolta così e un rigore assegnato al 120', ma ci dobbiamo abituare a queste cose. Sono entrato in campo a 3 minuti dalla fine, volevo spingerla dentro io personalmente: l'espulsione è stata giusta".