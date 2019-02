INTER LAZIO SPALLETTI GIORDANO / È un Luciano Spalletti piuttosto nervoso quello che si è presentato ai microfoni di 'Rai Sport' nel post partita di Inter-Lazio. Parlando di un rigore non fischiato a Icardi nei tempi regolamentari, l'allenatore nerazzurro ha risposto piuttosto seccato a Bruno Giordano.

L'ex Lazio, infatti, sosteneva che il pallone non fosse ancora partito al momento del presunto fallo. Questa la reazione di Spalletti: "Se lo fate commentare ad un altro mi fate un favore. Cosa vuol dire che il pallone non è partito? Se uno dà un cazzotto in faccia non è rigore? Poi c'era anche una spinta sul giocatore in attesa, comunque non sono in grado di valutare queste situazioni. Forse un poco di più nel commentare la partita". Al termine dell'intervista il tecnico ha poi salutato Giordano chiamandolo "bomber".