PAGELLE E TABELLINO INTER-LAZIO/ Una brutta Inter nel primo tempo, una Lazio costante per tutta la gara. Alla fine, però, occorrono i calci di rigore per decretare la semifinalista e il verdetto è a favore dei biancocelesti. Immobile è super: onnipresente su tutto il fronte d'attacco e decisivo come sempre. Icardi risponde dal dischetto soltanto all'ultimo secondo, ma la responsabilità sulle spalle del capitano nerazzurro è tanta. Male Martinez e Candreva, che si divorano due gol.

INTER

Handanovic 7 - Miracolo su Caicedo nei minuti finali del tempo regolamentare. Si ripete poco dopo su Immobile deviando in corner. Ma non può nulla sul tiro dello stesso attaccante biancoceleste che si infila angolatissimo in rete.

D'Ambrosio 5,5 - Nel primo tempo non spinge mai. Nella ripresa fa qualcosa in più, ma i cross sono sempre ad appannaggio di Candreva.

Miranda 6 - Una buona gara la sua, in cui si affida al mestiere e all'esperienza per limitare gli attacchi ospiti.

Skriniar 5,5 - Commette qualche errore di troppo nell'uno contro uno, così come in fase di disimpegno rispetto al solito.

Asamoah 5 - Pochi cross messi in mezzo, come le sue avanzate. Nel finale viene inzialmente espulso per un brutto fallo su Milinkovic-Savic, ma il direttore rivede al Var la decisione e opta solo per il giallo.

Joao Mario 5,5 - Anche lui non brilla molto, soprattutto nella seconda frazione. Pochi filtranti, poca luce sulla trequarti. Dall'81' Martinez 4,5 - Si divora un gol clamoroso nel finale di partita. Forse condizionato, sbaglia anche il tiro dal dischetto nella serie finale.

Gagliardini 5,5 - Rincorre gli avversari, talvolta li stende. E si becca anche un giuto giallo sul finire del primo tempo. Spalletti lo sostituisce. Dal 45' Vecino 5,5 - Non cambia praticamente nulla con il suo ingresso, a parte qualche movimento senza palla in più nella costruzione del gioco.

Brozovic 6 - Scodella dalla trequarti molti palloni, ma col tiro da fuori area niente da fare stasera.

Candreva 5 - Un'occasione sciupata che ha del clamoroso, quando apre troppo il piattone mandando fuori da ottima posizione. Prova a farsi perdonare poco dopo con una bella iniziativa, ma la sua conclusione termina di poco a lato. Ma il suo gioco è sempre lo stesso: palla trascinata sino alla linea di fondo e cross, molte volte ribattuto. Dal 105' Nainggolan 5 - Un rigore calciato malissimo che difatto consegna alla Lazio il passaggio del turno. Segno che la testa non c'è...

Icardi 6,5 - Quasi evanescente per tutta la gara, poi calcia in rete un rigore pesante come un macigno, che per l'Inter significa dentro o fuori. Si ripete anche nella serie dopo i tempi supplementari centrando il bersaglio addirittura con lo scavetto.

Politano 5 - Viene arginato bene dalla difesa biancoceleste, che non gli fa mai vedere il pallone. Anche i suoi movimenti sono pochi e i compagni lo cercano col contagocce. Dal 105' Cedric s.v.

All. Spalletti 5 - Un primo tempo trascorso a difendere, lasciando spazio agli ospiti. Una fievole ripresa sul piano agonistico nella seconda frazione, ma il gol di Immobile gela tutti. La riacciuffa all'ultimo secondo su rigore, ma questa Inter è povera di gioco e sente la mancanza di uomini troppo attesi ad inizio stagione: Perisic e Nainggolan.

LAZIO

Strakosha 6,5 - Para tutto quello che passa dalle sue parti. Sul rigore di Icardi non può nulla.

Wallace 6 - Una partita giocata senza sbavature, svolgendo un buon compitino. Esce acciaccato. Dal 70' Bastos 6 - Sostituisce un Wallace malconcio e si fa male anche lui, alla testa. Regge bene però.

Acerbi 6,5 - Riesce ad annullare un avversario come Icardi guidando insieme a Radu la retroguardia. Non sbaglia un intervento.

Radu 6 - Ottimo il suo apporto alla gara, sicuro ed efficace.

All'ultimo secondo gli saltano i nervi e viene espulso per proteste.

Milinkovic-Savic 6 - Luci e ombre il suo match, fra buoni inserimenti e momenti di stallo. Nel complesso però è dinamico.

Leiva 6 - Orchestra il gioco con buone verticalizzazioni che favoriscono i movimenti delle punte anche nel secondo tempo supplementare, quando le energie vengono meno.

Marusic 6 - Buono apporto per lo spirito difensivo messo in atto. Poca cosa quando trotta in avanti.

Lulic 6 - Qualche buona sgroppata sulla fascia, solito contributo in fase difensiva. Inzaghi gli concede del riposo in vista del campionato. Dall'80' Durmisi 6 - Mantiene stabilmente la posizione. E lo fa bene.

Luis Alberto 6 - Primo tempo incerto, poi si riprende un po' e risulta più vivo e presente nella manovra dei suoi. Ancora lontano però dal top della forma. Dal 100' Parolo 6 - Il solito buon supporto di quantità in mezzo al campo. Segna uno dei rigori della serie finale.

Correa 6 - Un buon primo tempo, caratterizzato da spunti interessanti e buoni dribbling. Nella ripresa però appare più stanco e finisce per scomparire dal campo. Dall'87' Caicedo 6,5 - Il suo ingresso risulta determinante. Prima Handanovic gli dice di no compiendo un miracolo, poi duetta con Immobile fino a mandarlo in rete. Regala robustezza all'attacco della Lazio.

Immobile 7,5 - Corre tantissimo, conribuisce al pressing e copre una zona di campo ampia per rincorrere gli avversari. Come se non bastasse, realizza il gol del vantaggio quando sembra non avere più benzina in corpo, dopo numerosi tentativi. E pure il rigore al termine dei tempi supplementari. Decisivo.

All. Inzaghi S. 6 - La sua Lazio ai punti merita di più, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa subisce il ritorno nerazzurro, ma reggendo comunque bene in difesa. La squadra imposta e svolge la partita come deve, e alla fine il risultato arriva. Nel finale dei tempi regolamentari viene espulso per proteste.

Arbitro: Abisso 6 - Forse genereranno polemiche le decisioni prese sul contatto Savic-Icardi, con l'argentino finito giù in area laziale e la massima punizione concessa all'Inter all'ultimo secondo. In realtà sul primo rimane qualche dubbio nonostante il Var, perchè la spinta ai danni dell'argentino c'è, mentre il contatto che attribuisce il rigore all'Inter c'è ed avviene sulla linea dell'area. Quindi è rigore. Du espulsioni per proteste ai danni di Inzaghi e Radu.

TABELLINO

INTER-LAZIO 1-1 (3-4 d.c.r.)

INTER (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Joao Mario (dall'81' Martinez), Gagliardini (dal 45' Vecino), Brozovic; Candreva (dal 105' Nainggolan), Icardi, Politano. A disp.: Dalbert, Ranocchia, Perisic, Borja Valero, Salcedo, Padelli, Berni. All. Spalletti.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Wallace (dal 70' Bastos), Acerbi, Radu; Milinkovic-Savic, Leiva, Marusic, Lulic (dall'80' Durmisi); Luis Alberto (dal 100' Parolo), Correa (dall'87' Caicedo); Immobile. A disp.: Kalaj, Badelj, Berisha, Neto, Guerrieri, Proto. All. Inzaghi S.

Marcatori: 108' Immobile (L), 125' Icardi (rig.) (I)

Arbitro: Abisso (Sez. di Palermo)

Ammoniti: 44' Gagliardini (I), 68' Wallace (I), 73' Radu (L), 82' Vecino (I), 86' Marusic (L), 87' Milinkovic-Savic (L), 96' Leiva (L), 108' Immobile (L), 110' Brozovic (I), 116' Asamoah (I)

Espulsi: 94' Inzaghi S. (Laz), 123' Radu (L)

Rigori: Brozovic (I) gol, Immobile (L) gol, Martinez (I) parato, Durmisi (L) parato, Icardi (I) gol, Parolo (L) gol, Cedric (I) gol, Acerbi (L) gol, Nainggolan (I) parato, Leiva (L) gol.

