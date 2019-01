INTER LAZIO SPALLETTI / Inter eliminata dalla Coppa Italia dopo i calci di rigore. Intervistato ai microfoni di 'Rai Sport', Luciano Spalletti ha commentato la sfida contro la Lazio: "All'inizio siamo stati impacciati, poi quando la partita si è sviluppata ed è entrata nel vivo siamo stati in equilibrio. Siamo stati presi dalla frenesia e con la Lazio non funziona così. Coi cinque difensori se ti muovi sempre da un lato non fai mai male agli avversari, solo col palleggio e con la qualità riesci a trovare occasioni. È andata così, abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni.

Se si poteva fare qualcosa in più non lo so".

Doppio annuncio, poi, su Nainggolan e Perisic: "Sono entrambi da recuperare. Radja ha avuto una serie di infortuni e va fatto giocare, gli va dato minutaggio. Per Perisic, invece, ora il mercato è chiuso. Vanno riordinati ruoli e obblighi che un professionista ha. Già da ieri era tutta un'altra storia. Non so se si sia fatto bene o male a dire che voleva andare via, ma il giocatore ha avuto una proposta importante e lui ha detto che era disponibile. Quando ha capito che non era così è tornato indietro, ma l'atto è stato fatto: l'averlo detto ha creato tensione intorno, ora comincia a riallinearsi poi quando sarà dentro con la testa comincerà a giocare". Infine, Spalletti individua il problema dei suoi: "A questo livello conta la testa, non la preparazione. Quando si gioca per grandi risultati è tutto un impatto emotivo. Poi è chiaro che se un calciatore è stato fermo due mesi è un altro discorso".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui