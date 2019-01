INTER LAZIO IMMOBILE / La Lazio vola in semifinale di coppa Italia battendo ai calci di rigore l'Inter.

Gara ricca di episodi con Var protagonista e nel post match Ciroalla 'Rai' dichiara: "C'era stata rubata fino al 120esimo, c'era stata questa cosa del rigore che non so se ci fosse: dalla panchina dicevano che era finito il tempo.? Bella sfida, speriamo nella rivincita dello scorso anno. In campionato con il Napoli abbiamo meritato la sconfitta, con la Juventus ci hanno penalizzato alcuni episodi come il mio gol sbagliato. Ora godiamoci questo successo poi ci concentriamo sul Frosinone"