Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO BARCELLONA TODIBO / L'annuncio dell'accordo per l'arrivo a luglio c'era già stato, perperò il trasferimento alè anticipato: come annunciato dal club catalano, è stato trovato l'accordo con ilper far sì che il giovane difensore possa già da ora vestire blaugrana. Come da comunicato, Todibo indosserà la maglia numero sei e firmerà un contratto fino al termine della stagione 2022/2023. Il 19enne domani sarà in Spagna per la firma e la presentazione ufficiale, poi si unirà ai nuovi compagni di squadra.