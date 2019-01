Calciomercato Chelsea, per Batshuayi futuro in Premier League

CALCIOMERCATO CHELSEA BATSHUAYI / Sembrava dovesse andare al Monaco, invece per Michy Batshuayi il futuro è in Premier League, come raccontato anche da Calciomercato.it.

Come riferisce l'emittente inglese 'Sky Sports', infatti, l'attaccante belga è destinato al Crystal Palace. In prestito al Valencia, ma di proprietà del Chelsea, l'exsi appresta a tornare nel campionato inglese. Accordo trovato per il trasferimento alin prestito con obbligo di riscatto.