JUVENTUS AGNELLI / Il sogno triplete è sfumato, uscendo dalla competizione meno ambita, ma in casa Juventus il ko contro l'Atalanta non è stato indolore.

Seconda sconfitta stagionale per la squadra dima il 3-0 subito a Bergamo in coppa Italia non è andato giù: come si legge su 'ilmessaggero.it', Andreaquest'oggi si è presentato come di consueto alla Continassa per fare il punto della situazione con il tecnico toscano ma ha anche rimbrottato la squadra per la prestazione di ieri sera. Toni duri quelli che avrebbe utilizzato il presidente bianconero contro i calciatori, invitati a tenere alta l'attenzione fino al termine della stagione. A venti giorni dalla sfida Champions contro l', il numero uno della Juventus ha sferzato la squadra: servirà la massima concentrazione per raggiungere il grande obiettivo stagionale.